Di Marzio: “Liberali, non solo Fiorentina. Como ed un ex viola sul giovane talento”

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha pubblicato su X degli aggiornamenti riguardanti il giovane talento, cercato anche dalla Fiorentina, Mattia Liberali. Ecco quanto riporta l'insider: "Il Como continua il lavoro sul mercato e sta insistendo anche per Mattia Liberali. La permanenza di Nico Paz non esclude infatti il suo possibile arrivo. In settimana dovrebbe essere deciso il suo futuro, con la squadra di Fabregas che avanza, oltre a diverse squadre molto interessate come il Sassuolo di Aquilani. Ricordiamo anche che il classe 2007 ha una clausolarescissoria fissata a 6 milioni di euro. Il Milan, quando lo ha ceduto al club calabrese, ha mantenuto su di lui il 50% della futura rivendita".