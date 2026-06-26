Fabio Paratici è alla ricerca di giovani talenti, capaci di far alzare il livello della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club di Giuseppe Commisso si sarebbe unito alla corsa per Mattia Liberali.
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VN – La Fiorentina osserva un giovane talento del Catanzaro. Ampia concorrenza
Fabio Paratici è alla ricerca di giovani talenti, capaci di far alzare il livello della Fiorentina. Piace un talento del Catanzaro
Liberali—
Il classe del 2007, talento del Catanzaro, ha una clausola di 6 milioni nel contratto. La Fiorentina guarda interessata, con la concorrenza che si fa sempre più folta.
Concorrenza—
Infatti, anche Como, Sassuolo, Lazio, Bologna e Torino hanno chiesto informazioni sul giovane esterno. Alla finrestra rimangono anche Juventus e Napoli.
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