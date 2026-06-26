VN – La Fiorentina osserva un giovane talento del Catanzaro. Ampia concorrenza

Fabio Paratici è alla ricerca di giovani talenti, capaci di far alzare il livello della Fiorentina. Piace un talento del Catanzaro

Il classe del 2007, talento del Catanzaro, ha una clausola di 6 milioni nel contratto. La Fiorentina guarda interessata, con la concorrenza che si fa sempre più folta.

Concorrenza

Infatti, anche Como, Sassuolo, Lazio, Bologna e Torino hanno chiesto informazioni sul giovane esterno. Alla finrestra rimangono anche Juventus e Napoli.