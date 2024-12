In casa Milan si respira aria di totale cambiamento, almeno per la sfida di domani contro il Genoa. La squadra di Fonseca proviene sì dall'importante vittoria europea contro la Stella Rossa, ma di quel successo, l'allenatore Fonseca ha visto solo i 3 punti. Atteggiamento sbagliato e attenzione altalenante; così l'allenatore portoghese ha deciso di mettere fuori, almeno dagli undici titolari, una colonna come Theo Hernandez. Gestione alla Leao? Probabilmente sì, ma sono comunque segnali.