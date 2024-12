Calciomercato Fiorentina, occhi in casa Milan per il giovane Liberali

La Fiorentina sarebbe interessata ad uno dei talenti più interessanti di proprietà del Milan. Mattia Liberali , trequartista classe 2007, fece parlare per alcune prestazioni con l'Italia Under 17 e impressionò tutti la scorsa estate in un'amichevole con la prima squadra rossonera contro il Real Madrid. "Nelle ultime settimane diversi club italiani si sono informati sulla sua situazione. Fiorentina e Atalanta, attente. Il contratto di Liberali con il club rossonero scade nel giugno 2026" riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto.

Nei giorni scorsi il procuratore di Liberali in un'intervista ha lasciato intendere insoddisfazione per la gestione del giocatore nel progetto Milan Futuro avviato quest'anno in Serie C. Che sia l'indizio di un possibile addio all'orizzonte?