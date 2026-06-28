CorSport: “Se salta Koleosho, Paratici ha due nomi per sostituirlo”

Se dovesse saltare Luca Koleosho, rimangono sempre d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté. La grande differenza rispetto a Koleosho è economica. Perché è vero che entrambi piacciono a Grosso, ma lo è altrettanto che il primo costa 15-20 milioni (contratto in scadenza nel 2028) e il secondo addirittura 20-25 (contratto in scadenza nel 2029).