Se dovesse saltare Luca Koleosho, rimangono sempre d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté. La grande differenza rispetto a Koleosho è economica. Perché è vero che entrambi piacciono a Grosso, ma lo è altrettanto che il primo costa 15-20 milioni (contratto in scadenza nel 2028) e il secondo addirittura 20-25 (contratto in scadenza nel 2029).
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Se salta Koleosho, Paratici ha due nomi per sostituirlo”
Corriere dello Sport
CorSport: “Se salta Koleosho, Paratici ha due nomi per sostituirlo”
Se dovesse saltare Luca Koleosho, rimangono sempre d’attualità i nomi di Cristian Volpato e Armand Laurienté
C'è anche da dire che nel caso di Volpato peserà il futuro di Domenico Berardi: se quest’ultimo dovesse mai partire dal Sassuolo, l’obiettivo viola avrebbe più spazio e libertà di manovra. Di conseguenza potrebbe confermarsi un punto fermo della squadra di Alberto Aquilani. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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