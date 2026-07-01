Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, si allarga la concorrenza per Oso, terzino sinistro del Siviglia finito nel mirino di diversi club europei.
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Oso, si allarga la concorrenza: anche il Forest sul terzino del Siviglia
Nottingham Forest si aggiunge a Fiorentina e Strasburgo nella corsa a Oso del Siviglia: la concorrenza cresce in Europa.
Oltre alla Fiorentina e allo Strasburgo, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Nottingham Forest, pronto a valutare un possibile affondo per il giocatore.
La situazione resta quindi aperta, con il futuro del centrocampista che potrebbe presto diventare uno dei temi caldi di mercato tra Spagna, Italia e Inghilterra.
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