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Oso, si allarga la concorrenza: anche il Forest sul terzino del Siviglia

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Nottingham Forest si aggiunge a Fiorentina e Strasburgo nella corsa a Oso del Siviglia: la concorrenza cresce in Europa.
Redazione VN

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, si allarga la concorrenza per Oso, terzino sinistro del Siviglia finito nel mirino di diversi club europei.

Oltre alla Fiorentina e allo Strasburgo, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Nottingham Forest, pronto a valutare un possibile affondo per il giocatore.

La situazione resta quindi aperta, con il futuro del centrocampista che potrebbe presto diventare uno dei temi caldi di mercato tra Spagna, Italia e Inghilterra.

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