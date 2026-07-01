Da Modena: “Thorstvedt-Fiorentina si farà. Paratici vuole accelerare”

Fabio Paratici e Roberto Goretti sono entrati in azione. Dopo Viery, l'obiettivo è quello di rinforzare la Fiorentina a centrocampo e sugli esterni. Il pallino della dirigenza viola è Thorstvedt del Sassuolo, data l'esperienza avuta con Fabio Grosso. Secondo la Gazzetta di Modena, Paratici sta cercando di accelerare per il norvegese, in questo momento impegnato con la Norvegia ai Mondiali. Proprio Grosso lo vuole a tutti i costi, per aggiungere fisicità e gol alla sua mediana. Secondo il quotidiano il tecnico verrà accontentato, nonostante il Sassuolo non voglia sicuramente abbassare le pretese.