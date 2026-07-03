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Fiorentina Primavera, il Mantova interessato a un giocatore viola

Fiorentina Primavera, il Mantova interessato a un giocatore viola - immagine 1
Il Mantova guarda in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Mantova
Redazione VN

Il Mantova guarda in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Mantova, il club lombardo ha messo nel mirino Lapo Deli, centrocampista mancino classe 2006 cresciuto nel settore giovanile viola.

Nell'ultima stagione Deli è stato uno dei punti di riferimento della Primavera, collezionando 35 presenze, 2 gol e 4 assist. Le sue prestazioni gli sono valse anche alcune convocazioni in prima squadra da parte di Paolo Vanoli, sia in Serie A che in Conference League.

La Fiorentina starebbe valutando la possibilità di cederlo in prestito per permettergli di accumulare esperienza tra i professionisti. Il Mantova, dal canto suo, vorrebbe inserire nell'operazione anche un diritto di riscatto.

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