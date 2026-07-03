Ex obiettivi: El Shaarawy sceglie l’Arabia. Guadagnerà quanto Tonali

Stephan El Shaarawy lascia ancora una volta l'Italia, dopo 10 anni alla Roma. L'ala è rimasta svincolata dopo l'ultima stagione. La Fiorentina, assieme ad altre squadre italiane come Genoa e Venezia, ha sondato il terreno. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore ha scelto però l'Arabia Saudita. El Sharaawy andrà all'Al-Shabab, nella Saudi Pro League, dove firmerà un biennale super, da 10 milioni a stagione. Diventerà il giocatore italiano più pagato assieme a Sandro Tonali.