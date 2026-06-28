VN Scout – Fàres Chaibi: dal quartiere di Benzema agli assist con l’Eintracht

In Algeria il talento non manca, anzi, non è mai mancato. La nazionale di Petkovic ha superato il proprio girone Mondiale pareggiando questa notte contro l'Austria. Un 3-3 che racchiude al meglio (ma anche in senso negativo), l'atteggiamento della squadra di Petkovic. Nonostante non abbia segnato, anche Fàres Chaibi si è messo in luce. Oggi con la nostra rubrica Vn Scout analizziamo il profilo del nativo di Lione.