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VN Scout – Fàres Chaibi: dal quartiere di Benzema agli assist con l’Eintracht
Stavolta è il turno di Fàres Chaibi. Il nuovo episodio della nostra rubrica Vn Scout
In Algeria il talento non manca, anzi, non è mai mancato. La nazionale di Petkovic ha superato il proprio girone Mondiale pareggiando questa notte contro l'Austria. Un 3-3 che racchiude al meglio (ma anche in senso negativo), l'atteggiamento della squadra di Petkovic. Nonostante non abbia segnato, anche Fàres Chaibi si è messo in luce. Oggi con la nostra rubrica Vn Scout analizziamo il profilo del nativo di Lione.
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