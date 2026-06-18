VN Scout – Wan Bissaka, un post Dodò di alto livello per Grosso

Per il nuovo episodio di Vn Scout, analizziamo il profilo di Aaron Wan Bissaka, un possibile post Dodò

Niccolò Meoni Redattore 18 giugno - 19:02

Per la nostra rubrica VN Scout, stavolta abbiamo scelto di concentrarci sul match tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Il pari finale è un'impresa tutt'altro che trascurabile dalle parti di Kinshasa, in un paese martoriato dalla guerra civile e dall'Ebola. L'ultima volta ad un Mondiale il paese si chiamava Zaire, nel 1974. La R.D.D.C è stata tutt'altro che una comparsa, visti i tanti giocatori militanti in Inghilterra. In questo caso ci concentriamo su Aaron Wan Bissaka.

La sua storia — Nato a Croydon, un quartiere di Londra che i tifosi viola hanno imparato a conoscere bene. Croydon è la casa del Crystal Palace, e non a caso Wan Bissaka muove i primi passi nelle Eagles. Wan Bissaka ci mette poco ad entrare nel cuore dei suoi supporters. Esordisce in prima squadra ad inizio 2018, e nei suoi primi 3 match affronta: Tottenham, Manchester United e Chelsea. Un terzino con una buona attitudine difensiva, e con delle doti fisiche da predestinato. Tra l'altro Wan Bisaaka ha iniziato a giocare in difesa a 16 anni, prima faceva la punta. Come disse Roy Hodgson: "Wan Bissaka impara davvero tutto molto velocemente". Da lì il salto è breve, passando allo United nel 2019 per 50 milioni di Sterline.

La pressione — Wan Bissaka se in giornata, è uno dei terzini più aggressivi ed accorti in fase difensiva di tutta la Premier. Il problema è che ad Old Trafford la sua timidezza offensiva diventa un problema, ed il ragazzo non riesce a compiere mai lo step finale per arrivare ai livelli di James, Alexander Arnold, Trippier o Ben White. Adattarsi alla pressione dello United è stato complesso, come ricorda il ragazzo cresciuto a Croydon: "Mi ero sempre sentito a mio agio a casa a Londra, circondato da persone e luoghi familiari, quindi il fatto che tutto cambiasse da un giorno all'altro è stato difficile da accettare. La maggior parte dei giorni stavo a casa da solo, a giocare alla PlayStation fino all'ora di dormire". Ten Hag lo fa fuori, come tanti altri, dal suo progetto. Alla fine si accasa al West Ham nel 2024, dove si ritrova. Viene eletto Mvp stagionale per gli Hammers nel 2024/25, ma non riesce ad evitare la retrocessione nell'ultima Premier.

Nella Fiorentina di Grosso? — Il suo valore è di 15 milioni, e vista la discesa agli inferi degli Hammers, Wan Bissaka potrebbe effettivamente lasciare la sua Londra. La Fiorentina dal canto suo è alle prese con la complessa gestione Dodò. Il brasiliano dopo 4 anni a Firenze potrebbe dire addio. Wan Bissaka sarebbe un profilo che si incastrerebbe bene nel 4-3-3 di Grosso. Un terzino fisico, attento nella fase difensiva, e che non penalizza la propria squadra nell'uscita dal basso. Nel 5-3-2 del suo Congo è stato sempre concentrato, affrontando Pedro Neto e Leao, non disdegnando le sovrapposizioni. Molto spesso i difensori arrivati dalla Premier hanno fatto bene in A, soprattutto negli ultimi anni. Paratici inoltre ha sempre un occhio di riguardo per il mercato inglese.