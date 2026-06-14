Per la rubrica VN-Scout vi proponiamo una delle stelle dell'Australia, che al debutto ai Mondiali ha mandato al tappeto la Turchia di una vecchia conoscenza viola come Vincenzo Montella. Uno dei calciatori che ha rubato l'occhio e abbiamo il piacere di presentarvi, per chi non lo conoscesse, è Nestory Irankunda, attaccante del Watford.
VIOLA NEWS esclusive vn scout VN – Scout – Irankunda, il jolly offensivo australiano nato in un campo profughi
L'idea
VN – Scout – Irankunda, il jolly offensivo australiano nato in un campo profughi
Dopo la vittoria dell'Australia contro la Turchia occhi su Irankunda: la nuova idea per l'attacco dai Mondiali
Il giustiziere della Turchia ha rubato la scena, in particolare nell'azione del gol dove ha fatto secco l'ex Juventus Demiral, dando un saggio della velocità e della tecnica che riesce abilmente a mescolare. Lanciato dal Bayern Monaco, poi passato al Grasshopers, ha giocato con il Watford nell'ultima stagione. Secondo Trasfermarkt, il valore si aggira intorno agli 8 milioni di euro.
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