VN – Scout – Irankunda, il jolly offensivo australiano nato in un campo profughi

Per la rubrica VN-Scout vi proponiamo una delle stelle dell'Australia, che al debutto ai Mondiali ha mandato al tappeto la Turchia di una vecchia conoscenza viola come Vincenzo Montella. Uno dei calciatori che ha rubato l'occhio e abbiamo il piacere di presentarvi, per chi non lo conoscesse, è Nestory Irankunda, attaccante del Watford.