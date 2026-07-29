Dopo il QPR ecco il Watford. La Fiorentina rimane a Londra, e dopo aver sfilato nel piccolo Loftus Road, stavolta si dirige verso dell'Hertfordshire, a pochi chilometri (o forse sarebbe meglio dire miglia), da Londra. Il Watford ha una storia legata a doppio filo con il mondo dello spettacolo e con l'Italia, curiosamente proprio come il QPR.

Sir Elton John e Blissett

L'era Pozzo

Due chicche

Ilha sede nell'omonima città, ed è una delle tante realtà del calcio nell'hinterland londinese. Il nome del club inizia a divenire sempre più conosciuto grazie ad uno dei simboli dell'Inghilterra, ma in ambito musicale.è un grandissimo tifoso degli Hornets, i calabroni. Anzi, definirlo tifoso sarebbe riduttivo. Elton John è stato anche il proprietario del Watford, con grandi risultati. Nel 1976 prende la guida del club, portandolo nella First Division (la Premier League dell'epoca)., perdendo contro il mitico Liverpool di Bob Pesley, che l'anno dopo vincerà la Coppa Campioni contro la Roma. Durante la presidenza dello storico musicista, la figura cardine è quella diin panchina, ed in attacco brilla la stella di. Lo stesso Blissett che, arrivato al Milan nell'estate dell'83, verrà ricordato come un flop clamoroso per i suoi gol sbagliati. Per i tifosi degli Hornets sarà per sempre The Big Flash.Tornando ai giorni nostri: dopo anni complessi, la svolta arriva nel 2012, quandoacquista le quote di maggioranza del club. I Pozzo esportano il modello italiano, ed i risultati non mancano. Promozioni e discese, una squadra yo-yo, che, ma sempre rimanendo competitiva. Lo stile Pozzo però è anche quello dei cambi di allenatori (per ora siamo a 24 allenatori in 14 anni, una media alla Zamparini). In Inghilterra questa non è una pratica così ben vista, dato che in Premier si tende ad avere maggior pazienza con i manager. Il legame con l'Italia è comunque forte, visto che di tecnici italiani a Vicarage Road ne sono passati:. Oltre a questo ci sono le decine di affari completati con l'Udinese, un modello di multiproprietà avanti di un decennio. La squadra è in Championship dal 2022, e non sembra più riuscire a trovare la spinta avuta nel decennio 2010-20.Chiudiamo con due curiosità: la prima è la presenza diin rosa. Qualsiasi parola per descrivere il legame tra Firenze ed il centrocampista sarebbe superflua. La seconda è il momento saliente (o discendente, dipende dai punti di vista) della storia del Watford. Playoff per salire in Premier, anno 2013: al Watford serve un gol per battere iled approdare alla finale di Wembley. Al minuto 92 c'è un rigore per le Foxes, il destino sembra scritto. Knockaert però si fa parare il penalty da Almunia, e sul ribaltamento di fronte Troy. Vicarage Road esplode, i tifosi scendono in campo, con Deeney, una delle partite da instant classic nel calcio inglese.