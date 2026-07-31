La Fiorentina segue da vicino Mateo Pellegrino. Ma ancora l'affondo per l'argentino non sembra essere dietro l'angolo
Uno dei nomi seguiti da Fabio Paratici è quello di Mateo Pellegrino. L'argentino ha fatto bene a Parma, e non a caso i Ducali lo valutano 30 milioni di euro. Il suo potrebbe diventare un profilo caldo per la Fiorentina, come chiarisce il Pentasport di Radio Bruno. Il suo eventuale arrivo, è però condizionato da Moise Kean.
Solo in caso di cessione dell'ex Juventus, potrebbe concretizzarsi la pista Pellegrino. La Fiorentina non ha intenzione di ripetere un'operazione alla Piccoli, ovvero spendere più di 25 milioni per un'alternativa di lusso.
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