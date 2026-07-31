Enzo Bucchioni, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

"Io non so se Mastantuono sia pronto per il campionato italiano, è una stellina. Mi aspetto degli esterni pronti per l'attacco. Lui potrebbe essere la ciliegina, come diceva Cecchi Gori. Avere grandi rapporti con il Real Madrid è un valore per la Fiorentina. Paratici in 12 anni di Juventus ha messo a frutto le sue conoscenze. Magari Mastantuono esplode con la maglia viola, ma io parallelamente vorrei trattare degli esterni pronti. Pellegrino sono due mesi che la Fiorentina lo sta trattando, ed era stato proposto Piccoli al Parma. Ho letto tante cose negative su Pellegrino, ma non sono d'accordo. L'argentino può sembrare che renda come Piccoli, ma ha molto più potenziale, può diventare un giocatire importante. Kean guadagna troppo, una situazione che crea delle disparità in spogliatoio. Lui credo che alla fine voglia andare in qualche squadra che giochi le coppe"