Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto sul mercato della Fiorentina:

"Io sono abbastanza entusiasta di Mastantuono, ci spero molto. Stiamo parlando di un giocatore di un'altra categoria, è un possibile futuro campione. A me il prestito non interessa, voglio un giocatore di un certo livello. Chiaramente uno costato 50 milioni te lo puoi permettere solo in prestito. L'esempio di Nico Paz ci fa capire che in certi contesti i giovani possono dare il meglio. La fantasia ci piace, il calcio è anche questo. Il Como ha dato la scossa a questo campionato, ricercando giocatori di qualità. Vediamo cosa decide Mastantuono, la palla passa a lui. Forse deve togliersi di dosso un po' di egoismo, ma il ruolo non è un problema sull'esterno".

Kean: "Che lui sia sul mercato è abbastanza evidente, poi non è detto che la Fiorentina lo venda. Non mi piacerebbe darlo al Como, anche se le domande su quale sia il vero Kean ci sono. Prima di darlo via vorrei capire chi lo sostituisce. I nomi che sento mi piacciono, idee eccitanti".