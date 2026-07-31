Victor Valdepenas è un nuovo giocatore della Fiorentina, l'ultimo colpo messo a segno da Fabio Paratici. Il terzino spagnolo ha parlato ai calai ufficiali della Fiorentina:

"Sono molto contento di stare qui, mi sembra un posto incredibile. Le strutture sono incredibili, e la città è bellissima. Quanto sono emozionato? Da 1 a 10, 20! La gente mi ha parlato bene di Firenze, ho molta voglia di conoscerla. Il Viola Park mi sembra davvero bello. La Fiorentina ha un grande passato, anche se io sono giovane, lo conosco. Ho parlato con Borja Valero, e se penso ad uno spagnolo alla Fiorentina, penso a lui"

"Gioco come terzino sinistro o centrale, anche se preferisco giocare sulla fascia. SOno aggressivo come difensore, con una buona tecnica. Sono molto emozionato e con tanta voglia di iniziare. Forza Viola"