VN Scout – Patrick Berg: l’uomo di Bodo che fa girare la Norvegia di Haaland

In Italia abbiamo i Maldini, a Bodo hanno i Berg. Ok, il paragone è decisamente azzardato, ma la storia di Patrick Berg è incredibile. Nella nostra rubrica, VN Scout, analizziamo la storia e le caratteristiche del centrocampista della Norvegia. Perché non sono solo Haaland e Odegaard a trascinare i vichinghi alla scoperta dell'America.