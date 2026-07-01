In Italia abbiamo i Maldini, a Bodo hanno i Berg. Ok, il paragone è decisamente azzardato, ma la storia di Patrick Berg è incredibile. Nella nostra rubrica, VN Scout, analizziamo la storia e le caratteristiche del centrocampista della Norvegia. Perché non sono solo Haaland e Odegaard a trascinare i vichinghi alla scoperta dell'America.
VIOLA NEWS esclusive vn scout VN Scout – Patrick Berg: l’uomo di Bodo che fa girare la Norvegia di Haaland
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VN Scout – Patrick Berg: l’uomo di Bodo che fa girare la Norvegia di Haaland
Il nuovo protagonista della nostra rubrica Vn Scout è Patrick Berg, il segreto della Norvegia di Haaland