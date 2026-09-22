Paolo Vanoli si appresta a sfruttare al massimo le 3 settimane al Viola Park . La Fiorentina arriva alla lunga sosta per le nazionali con una priorità precisa: recuperare. Non solo le energie dopo il primo mese di stagione, ma anche il terreno perso da chi è ancora indietro nella condizione, come Pedro Gonçalves e Arthur Atta. Entrambi, per qualità, sono tra i giocatori più importanti della rosa, ma devono ancora raggiungere la loro miglior versione.

Tra gli osservati speciali ci sarà anche Dodo, chiamato soprattutto a ritrovare serenità e continuità dopo un’estate complicata. Durante la sosta Vanoli avrà modo di lavorare con un gruppo ridotto: sono otto i viola convocati dalle rispettive nazionali, Fagioli, Dragusin, Pongracic, Oulai, Beto, Mastantuono, Ndour e Njie. Per mantenere in ritmo chi resterà al Viola Park è già stata fissata un’amichevole dal forte valore simbolico: domenica 27 settembre, alle 11, la Fiorentina affronterà il Signa a cento anni esatti dalla prima sfida della storia viola. Lo riporta il Corriere dello Sport