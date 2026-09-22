In una Fiorentina profondamente rinnovata è rimasto anche un po’ d’azzurro, grazie soprattutto a Paolo Vanoli. Ndour e Fagioli sono diventati i due riferimenti del centrocampo nel nuovo 4-2-3-1 del tecnico, che ha scelto di affidarsi a giocatori già protagonisti nella passata stagione. «Mi conoscevano meglio di tutti e sanno cosa fare in campo», ha spiegato Vanoli.

Entrambi erano stati decisivi nella rimonta che aveva portato alla salvezza. Ndour, inizialmente poco utilizzato da Pioli, aveva conquistato spazio con Vanoli fino a diventare uno dei protagonisti della seconda parte di stagione, anche con il gol pesante segnato all’Inter. Fagioli, invece, era passato da un rendimento altalenante e da un ruolo poco gradito a quello di regista imprescindibile nel 4-1-4-1 che aveva accompagnato la risalita. Il nuovo ritorno di Vanoli ha quindi prodotto una scelta già conosciuta: Ndour al fianco di Fagioli, con quest’ultimo nuovamente al centro della costruzione. Una coppia confermata nelle gare contro Venezia e Napoli, capace di rappresentare ancora una volta il punto di riferimento del centrocampo viola. Per entrambi, insomma, il passaggio dal viola all’azzurro è stato ancora una volta molto breve. Lo scrive il Corriere dello Sport