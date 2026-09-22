Ha destato molto scalpore quanto accaduto a Torino in occasione di Juventus-Atalanta, quando prima del fischio d'inizio molti sostenitori bianconeri si sono girati durante il minuto di raccoglimento per Mazzola intonando alcuni grandi juventini scomparsi. Fra questi c'era anche Gaetano Scirea e in merito Tuttosport ha intervistato la vedova Mariella. Nelle sue parole, oltre al condannare l'episodio, c'è stato anche un riferimento a quanto accadde a Firenze qualche anno fa. Eccone un estratto.

"A Firenze ho provato dolore"

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Gaetano si sarebbe vergognato, così come ho fatto io. Però una cosa mi fa arrabbiare: tutta l'attenzione e l'indignazione pubbliche vorrei vederle anche in altre occasioni in cui si manca di rispetto ai morti. Il gesto va condannato, ma a Firenze la Curva della Fiorentina ci aveva accolti con una scritta sui muri: "Scirea brucia all'inferno". Ho provato molto dolore e il giorno dopo sui giornali c'era un piccolo trafiletto e la fine di tutto. Al di là del dolore personale ho l'impressione che se ci va di mezzo la Juventus ci sia maggiore volontà di punire o dare l'esempio. Se invece capita altrove si chiude un occhio. Sembra sempre che negli altri stadi tutto fili liscio ma non è così, il rispetto manca ovunque.