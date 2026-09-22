Neto torna a giocare per la Juventus

Redazione VN
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Secondo TMW, la Juventus sta valutando l’ingaggio di un portiere svincolato dopo il grave infortunio di Grabara. Il club bianconero sta valutando di mettere sotto contratto Neto, ex estremo difensore viola, oggi svincolato.

Per il brasiliano, 37 anni, sarebbe un ritorno dopo aver difeso i pali della Juventus dieci anni fa. Si decide tutto nelle prossime 48 ore.

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