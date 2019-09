BUON COMPLEANNO MAGLIA VIOLA! Lo speciale di Violanews con le maglie viola della storia

Scheda 1 di 10

Oggi 22 settembre 2019 la maglia della Fiorentina compie 90 anni. La prima volta in cui la squadra gigliata scese in campo con la maglia viola, che sostituì quella a strisce biancorossa per un volere esplicito del Marchese Ridolfi, risale ad un’amichevole disputata ilcontro la Roma nello. Da notare come la squadra capitolina, che vinse 3-0, schierasse a centrocampo, futuro allenatore del primo scudetto viola vinto 27 anni più tardi.La foto sottostante si riferisce a quella storica gara, in cui la Fiorentina schierò in portafuturo primatista italiano nella specialità del salto in lungo, che sfiorò il podio alle olimpiadi di Berlino nel 1936 in cui trionfò Jesse Owens.