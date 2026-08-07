Benedetto Ferrara ha parlato dell'arrivo in casa Fiorentina di Franco Mastantuono dal Real Madrid e del momento dei viola in vista dell'inizio di stagione
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Il giornalita Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina, partendo dall'arrivo di Mastantuono:
Sono felice dell'arrivo di Mastantuono dal Real Madrid. Ha quel gesto tecnico a sorpresa che il difensore non si aspetta. Non uso la parole ciliegina, perché la lascio al passato, ma è un colpo importante, che Grosso dovrà essere bravo a sfruttare. L'argentino è un giocatore che accarezza la fantasia e noi siamo felici di questo. Sono quei giocatori talmente forti che ovunque metti qualcosa ti danno. Io poi sono innamorato di Atta. Questi arrivati sono tutti giovani e dimostra il progetto che ha in mente la Fiorentina.
Sulla Fiorentina e il lavoro della società
Paratici bisogna ringraziarlo per quello che sta facendo e lo stesso va fatto con il presidente, che ha deciso di tenere il piede sull'acceleratore. Gli obiettivi soni semore fondamentali nello sport: non esiste atleta o squadra che non li abbia. Ognuno di noi ha l'idea di dove potrebbe puntare questa squadra, ma lasciamolo dire agli altri. E' una squadra che deve puntare in alto. La Fiorentina viene da una stagione folle, dove sono successe molte cose. Bisogna ricordarsi sempre da dove veniamo, perché è una squadra che arriva da lì e da lì deve ripartire. Ora mi aspetto l'arrivo di un altro esterno offensivo e che Piccoli vada via. E' bello che sia tornata questa vibrazione positiva. Chiaro che per Grosso sia una grande sfida, ma la cosa che mi rende tranquillo è il legame che ha con Paratici, perché lo ha scelto lui. Fagioli? Non sono così sicuro che rimanga. Però, se Grosso vorrà mettere a centrocampo lui, Oulai e Atta io lo appoggierò. Non sono mai stato contrario al coraggio.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Ndour ribalta le gerarchie, Atta le conferma: i 5 pilastri della Fiorentina di Grosso
Calciomercato
VN - Fagioli, futuro incerto: c'è la Premier League in agguato
Rassegna stampa
Piccoli, Gazzetta: "Il Bologna spinge. Ecco la richiesta di Paratici"
Radio e tv
Zazzaroni risponde: "Non ho attaccato Paratici. Favasuli sia da esempio"
Radio e tv
Bucchioni: "Vi spiego perché l'operazione Mastantuono è intelligentissima"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti