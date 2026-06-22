Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Ripartirei da tre certezze, una di queste è Kean. Vi spiego perché”
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Cecchi: “Ripartirei da tre certezze, una di queste è Kean. Vi spiego perché”
Le parole del giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato della situazione della Fiorentina, dei giocatori da trattenere e non solo
In questo momento abbiamo veramente "il pane e la sassata", ossia la giocata buona o quella sbagliata, dove rimani perplesso. Vediamo quando si diraderà questa nebbia. Faccio un appello a Paratici: vogliamo tenerle 2/3 certezze? E' vero che De Gea ha uno stipendio importante, ma seriamente vogliamo venderlo per prendere Mandas? Io non la farei questa operazione.
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Su Kean—
Dobbiamo ripartire da 3 certezze e anche Kean fa parte di queste. Voi veramente pensate che se lui va via avremo poi un centravanti migliore? Kean ad oggi è il più forte attaccante italiano. E' più forte di Retegui, di Scamacca.
Su Antognoni—
La Fiorentina è qualcosa che va oltre i Commisso, i Della Valle. Ad Antognoni dico che deve esserci al Centenario, la gente di Firenze ha bisogno di lui. Ha fatto solo luce alla Fiorentina, non ombra. Non me ne frega se ha torto o ragione. Ho visto una serie di attacchi ad Antognoni... ma siete seri? Lui è stato la Fiorentina e lo sarà per sempre. Lui ha veramente rischiato di morire per i viola. Ha dato tutto se stesso, non si può attaccare.
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