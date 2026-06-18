Ferrari [LIVE]: “Volontà di continuare il sogno di Rocco. Società non in vendita”

Sugli obiettivi—
C'è una situazione che vogliamo non si ripeta più, come la stagione passata quest'anno. C'è una volontà e un desiderio che è quello di Rocco Commisso, che continua, che vuol essere portato avanti dalla sua famiglia e da noi. Vogliamo creare una Fiorentina competitiva. Ogni anno vogliamo costruire qualcosa di sempre più importante.
Sul centenario—
E' della Fiorentina, dei tifosi e di tutti quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina. Non della famiglia Commisso. Catherine è rimasta molto colpita da Giancarlo quando è andato a fargli le sue condoglianze per la scomparsa di Rocco. La storia è di cento anni, non degli ultimi 7 anni. Deve essere una storia di partecipazione.
Sull'incontro in America e il Franchi—
Settimana intensa in America, fatte tante cose per conoscerci meglio. Abbiamo parlato anche dello stadio e la famiglia Commisso ha ribadito quando detto ad Aprile. Abbiamo analizzato meglio le varie situazioni. Stamani è uscita una nota del Comune, dove cambiano le idee del gioco. Ora ci deve essere un altro percorso, ma continuiamo ad essere intenzionati a portare avanti questo discorso col Comune per chiudere questa questione stadio.
Il sogno di Rocco Commisso e le voci di vendere della famiglia—
Mi dispiace dover ritornare sempre su questo. La famiglia non mette in vendita la società, sta andando avanti con il sogno di Rocco di creare una Fiorentina, con tutte le cose fatte, duri nel tempo. Non c'è solo il campo, ma tutto un movimento attorno che deve funzionare a meraviglia. Loro sono il futuro. Rocco voleva vincere e questo fa parte anche della sua famiglia. Poi c'è il lavoro, la quotidianità e step da raggiungere insieme.
IN AGGIORNAMENTO...
© RIPRODUZIONE RISERVATA