L'ex difensore viola, Alberto Malusci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole, partendo dall'arrivo di Atta:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Paratici condottiero vero, mi sto gasando. Ruggeri la ciliegina”
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Malusci: “Paratici condottiero vero, mi sto gasando. Ruggeri la ciliegina”
Le parole dell'ex viola, Alberto Malusci, ha parlato della situazione in casa Fiorentina e del lavoro che sta svolgendo Paratici
Bisogna stare con i piedi per terra, ma la Fiorentina sta tornando. Mi sto gasando veramente tanto. Quando vedi questi colpi ti rendi conto che alla guida c'è veramente un condottiero importante. Poi bisogna vederli all'atto pratico questi giocatori. Atta un grande giocatore, di ottima qualità. Complimenti, ma non è finita qui, perché manca ancora della roba. Ruggeri sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, devastante. Ora poi bisogna mettere mano sugli esterni alti.
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Sul lavoro di Paratici—
Ti fa capire che questo incontro fatto in America con la proprietà non è stato banale, ma un viaggio dove si sono concordati in un certo modo. Questo fa capire che il budget è importante, con una strategia precisa. Anche il fatto di mettere Andreazzoli in Primavera non è fatto a caso. Lui ha fatto la Serie A, costruendo in giovani. Capisce perfettamente quando un giovane è pronto a fare il salto.
Sul centrocampo—
Fagioli, Atta e Thorstvedt a centrocampo + Ndour? È un centrocampo dove c'è tutto. Quando fai questi acquisti ti rendi conto che si vogliono fare cose serie, perché il centrocampo è una zona nevralgica. Brescianini e Fabbian sono buoni, ma non so se adatti al gioco di Grosso. Della Fiorentina dello scorso anno credo che rimanga ben poco. Se partisse Fagioli? O ci danno tanti soldi o lo tengo lì. Un centrocampo simile è tanta roba.
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