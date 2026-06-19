Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Protti mi aveva avvisato del peggioramento della malattia”

news viola

Amoruso: “Protti mi aveva avvisato del peggioramento della malattia”

Amoruso: “Protti mi aveva avvisato del peggioramento della malattia” - immagine 1
Le parole dell'ex viola, Lorenzo Amoruso, a Radio Bruno sulla scomparsa di Protti, che lui conosceva molto bene personalmente
Matteo Bardelli Redattore 

L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della scomparsa di Igor Protti, che lui conosceva molto bene:

Aveva chiesto di non parlare della malattia, però mesi fa fu lui stesso a dirmi che la malattia era entrata anche nella colonna vertebrale e capì subito che la situazione era peggiorata di brutto. Ha lasciato un bel ricordo, ai tifosi e alla gente in generale. In questo mondo spesso si tende a riconoscere che si tratta di brave persone solo dopo la loro scomparsa. A Bari lo ricordo bene, cercava sempre di seguire la squadra con noi.

Leggi anche
Segui “A pranzo con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA