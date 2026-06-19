L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della scomparsa di Igor Protti, che lui conosceva molto bene:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Protti mi aveva avvisato del peggioramento della malattia”
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Amoruso: “Protti mi aveva avvisato del peggioramento della malattia”
Le parole dell'ex viola, Lorenzo Amoruso, a Radio Bruno sulla scomparsa di Protti, che lui conosceva molto bene personalmente
Aveva chiesto di non parlare della malattia, però mesi fa fu lui stesso a dirmi che la malattia era entrata anche nella colonna vertebrale e capì subito che la situazione era peggiorata di brutto. Ha lasciato un bel ricordo, ai tifosi e alla gente in generale. In questo mondo spesso si tende a riconoscere che si tratta di brave persone solo dopo la loro scomparsa. A Bari lo ricordo bene, cercava sempre di seguire la squadra con noi.
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