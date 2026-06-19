"Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati". Si apre così il drammatico messaggio con cui i familiari di Igor Protti hanno annunciato la scomparsa dell'ex iconico attaccante di Livorno, Bari e Lazio tra le altre, all'età di 58 anni. Da qualche tempo l'ex bomber lottava con coraggio contro una brutta malattia.
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Lutto nel calcio: è scomparso Igor Protti. Nel 1996 fu a un passo dalla Fiorentina
Il commovente messaggio d'addio—
Nel comunicato, la famiglia ha voluto condividere le ultime, toccanti parole che lo stesso Protti ha lasciato per i suoi cari e per il mondo del calcio:
"Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio."
Per chi volesse porgere l’ultimo saluto, la salma sarà esposta a partire dalle ore 15:00 di oggi presso la stanza del commiato Frongillo, situata al cimitero di Cecina in Via della Rimembranza.
Quel brivido viola e la coppia sfiorata con Batistuta—
Il nome di Igor Protti si intreccia, seppur per pochi fili, anche con la storia della Fiorentina. Negli anni '80, ancora giovanissimo, indossò la maglia gigliata in prestito per disputare il prestigioso Torneo di Viareggio.
Il vero, grande incrocio con la prima squadra si materializzò però nell’estate del 1996. Protti era reduce da una stagione clamorosa a a Bari: 24 gol che gli valsero il titolo di capocannoniere della Serie A (a pari merito con Beppe Signori), nonostante la retrocessione dei pugliesi, un record agrodolce mai visto prima nella storia del campionato italiano.
In quella calda estate di mercato, Protti fu letteralmente a un passo dal trasferimento a Firenze. L'obiettivo della dirigenza era quello di formare una coppia atomica insieme a Gabriel Omar Batistuta. La trattativa poi sfumò e i dirigenti viola virarono su Lulù Oliveira dal Cagliari.
La redazione di Violanews.com si stringe attorno ai familiari, agli amici e a tutti i tifosi che lo hanno amato, esprimendo le più sentite condoglianze.
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