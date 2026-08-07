Luciano Chiarugi ha parlato dell'arrivo di Mastantuono a Firenze e del mercato sulle fasce che i viola devono ancora completare
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L'ex viola, Luciano Chiarugi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del mercato della Fiorentina, partendo dall'arrivo di Mastantuono. Le sue parole:
Ho sensazioni molto belle. Bello vedere questo entusiasmo, dopo un anno difficile. Questa società sta facendo un ottimo lavoro, quindi complimenti. Mastantuono è un giocatore di spessore. Giovane, ma che ha fatto capire che ha in testa solo la Fiorentina. Queto ci fa capire che crede nel progetto, così come tutti gli altri arrivati. Noi avevamo bisogno soprattutto degli esterni. Grosso sta cercando ci completare un mosaico importante, insieme a Paratici. Siamo tutti curiosi, ma la cosa più bella è rivedere a Firenze questo entusiasmo.
Su Gudmundsson
Quando i giocatori sanno giocare a calcio aspetti sempre che possano modificare se stessi in base a quello che gli viene chiesto dall'allenatore. In due anni non l'abbiamo visto molto, quest'anno potrebbe veramente tornare ad essere quello visto a Genova. Ci sono tante cose da fare. Poi se arriveranno offerte importanti, così come per Fagioli, la società farà del suo meglio.
Su Kean
Se tornasse ad essere quello che conosciamo potrà darci delle grandi soddisfazioni. Anche Piccoli sembra partito molto bene durante questo ritiro estivo.
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