Il giornalista Riccardo Galli, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo l'arrivo di Oulai. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “La Fiorentina ci sta sorprendendo per un motivo. Fagioli può partire”
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R. Galli: “La Fiorentina ci sta sorprendendo per un motivo. Fagioli può partire”
Le parole del giornalista, Riccardo Galli, sulla situazione in casa Fiorentina tra mercato, nuovi arrivi e il lavoro di Paratici
Il mercato della Fiorentina mi sta dando delle emozioni forti. Mi piace aver sentito che stanno cambiando diverse cose, dove i viola si stanno trasformando in qualcosa che non eravamo abituati a vedere. Io come prima cosa metto la disponibilità finanziaria messa dalla famiglia Commisso per Paratici, perché fa la differenza. Poi il direttore sportivo viola saprà quando e come vendere più avanti. E' stato molto bravo a convincere e inquadrare la famiglia Commisso. Con Atta, Oulai, ma anche Viery, che è stato il primo acquisto, la Fiorentina ha anticipato tutti. La sensazione, visto quello che è arrivato e quello che ancora manca, è che il budget è veramente importante, ma non illimitato. Questo ci sorprende perché quando noi abbiamo chiuso la passata stagione ci siamo immaginati che quella di quest'anno sarebbe stata la classica stagione di transizione. Ma così non è. Questa stagione è di rivoluzione.
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Su Fagioli—
Con il mercato in entrata che la Fiorentina sta facendo c'è la possibilità che Fagioli possa partire. Sicuramente non svendendolo, ma sarà pronta ad ascoltare le offerte che le arrivano.
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