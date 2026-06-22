Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e del mercato che dovrà fare questa estate. Le sue parole sul progetto di Paratici:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Paratici ha detto le cose giuste al momento giusto. Grosso per un motivo”
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Bocci: “Paratici ha detto le cose giuste al momento giusto. Grosso per un motivo”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul mercato che la Fiorentina dovrà svolgere questa estate e il lavoro di Paratici
Paratici ha parlato come meglio non si poteva fare. Io l'ho criticato, anche duramente, per il mercato di gennaio, ma ha detto le cose giuste nel momento giusto. Non era pensabile che ci dicesse "vendo De Gea". Ha un'idea chiaro di come rilanciare la Fiorentina. Adesso bisogna vedere cosa riuscirà a fare. Mi auguro che la partenza non sia negativa. La scelta di Grosso è stata fatta perché serve uno in sintonia con le sue idee. Cosa che manca da tempo a Firenze. Questo potrebbe essere il valore aggiunto della Fiorentina.
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