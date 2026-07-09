Il procuratore Oscar Damiani, anche ex calciatore, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Damiani: “Atta tra i migliori centrocampisti sul mercato. Che colpo!”
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Damiani: “Atta tra i migliori centrocampisti sul mercato. Che colpo!”
Le parole del procuratore, Oscar Damiani, sull'arrivo a Firenze di Atta, il lavoro di Fabio Paratici e Grosso come allenatore
Paratici è uno capace, conosce il lavoro e i giocatori. Ho molta stima di lui. Atta è un giocatore forte, tra i migliori centrocampisti sul mercato ad oggi. Colpo di alto livello.
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Sul lavoro di Paratici—
Questa è una cosa positiva per Firenze e i tifosi viola. Paratici e la Fiorentina stanno facendo un ottimo lavoro. Io sono per prendere qualche giocatore in meno, ma forti, che possano far alzare il livello della squadra.
Sugli obiettivi e i tifosi—
All'inizio della stagione possono sognare tutti. Io credo che la Fiorentina ha ottime possibilità di fare un campionato all'avanguardia, puntando alle coppe. Me lo auguro. La società e i dirigenti stanno facendo un ottimo lavoro.
Sul solo impegno a settimana—
Ovvio che per i tifosi viola sarebbe stato bello, come gli anni scorsi, giocare le coppe. Però, avere un solo obiettivo consentirà alla squadra viola di essere prudente e puntare più in alto possibile.
Su Grosso—
Lo stimo tantissimo. Sono stato io ai tempi a portarlo in Francia come giocatore al Lione. Lo ritengo un allenatore ben preparato e per bene. Difficile trovare persone così nella nostra società oggi. Potrà dare grandi soddisfazioni. Speriamo che sia un'annata fortunata per la Fiorentina.
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