Per la Fiorentina è il momento di provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo: i viola ricevono il Crystal Palace nei quarti di finale di ritorno di Conference League con il risultato aggregato che, dopo i primi novanta minuti, dice 3-0 per le Eagles. Vanoli deve fare ancora a meno di Kean e Parisi, oltre a Fortini, mentre Brescianini, anche lui acciaccato, è fuori lista. Glasner invece registra il ko di Guessand, titolare all'andata. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro.
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VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Crystal Palace, formazioni ufficiali: Solomon-Gudmundsson-Harrison insieme!
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Fiorentina-Crystal Palace, formazioni ufficiali: Solomon-Gudmundsson-Harrison insieme!
Fiorentina e Crystal Palace partono dal 3-0 per gli inglesi maturato a Londra: Vanoli e Glasner hanno sciolto gli ultimi dubbi
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon; Piccoli. All. Vanoli.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.
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