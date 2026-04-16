Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Glasner (conf): “Fiorentina squadra forte. Simulazioni? Vi dico la mia”
Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita con la Fiorentina
Sono felice per la qualificazione. Siamo stati un po' troppo passivi dopo il gol, loro hanno avuto molte occasioni. Non siamo stati fortunati con i cambi. Mateta non poteva giocare tutta la partita e l'ho tolto all'intervallo. Contento dei miei ragazzi e di come abbiamo difeso davanti alla Fiorentina. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito qui a Firenze. Ho una squadra che fino ad adesso non aveva mai giocato in Europa. Abbiamo controllato bene la partita, eravamo ben organizzati in campo. Abbiamo una difesa giovane e forte. Simulazioni? Son contento se ci paragonate a una squadra italiana, soprattutto alla Fiorentina che ha una grande storia. Nel primo tempo probabilmente due nostri giocatori hanno finito la stagione in anticipo.
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