Kamada: “Polemiche con la Lazio? Non so nulla. La Premier è tosta”

"Non posso parlare molto con Pino, lui non parla bene inglese. So quanto è difficile ambientarsi in Premier, tutti hanno bisogno di ambientarsi. I giocatori devono solo allenarsi duramente, e dare tutto in campo. Ho giocato tante partite in Europa, ho esperienza, ma non so quanto posso aiutare la squadra. Io ed il mister abbiamo vinto in passato in Europa, e la nostra tattica è quella di giocare in modo aggressivo. Non conosco ancora il mio futuro, e non ho deciso ancor dove andrò. La Lazio? Ho avuto un'ottima esperienza, vedo ancora le loro partite. Non so cosa sia successo con il mio agente, sia Lotito che il direttore sportivo mi apprezzavano. Ho avuto momenti difficili, ma sono grato a tutti i tifosi della Lazio."