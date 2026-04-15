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Kamada: “Polemiche con la Lazio? Non so nulla. La Premier è tosta”

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Per il Crystal Palace ha parlato Daichi Kamada. Le sue parole in conferenza stampa alla viglia della sfida di domani sera
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni Redattore 

Per il Crystal Palace ha parlato Daichi Kamada, centrocampista delle Eagles. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"Non posso parlare molto con Pino, lui non parla bene inglese. So quanto è difficile ambientarsi in Premier, tutti hanno bisogno di ambientarsi. I giocatori devono solo allenarsi duramente, e dare tutto in campo. Ho giocato tante partite in Europa, ho esperienza, ma non so quanto posso aiutare la squadra. Io ed il mister abbiamo vinto in passato in Europa, e la nostra tattica è quella di giocare in modo aggressivo. Non conosco ancora il mio futuro, e non ho deciso ancor dove andrò. La Lazio? Ho avuto un'ottima esperienza, vedo ancora le loro partite. Non so cosa sia successo con il mio agente, sia Lotito che il direttore sportivo mi apprezzavano. Ho avuto momenti difficili, ma sono grato a tutti i tifosi della Lazio."

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