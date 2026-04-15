Glasner: “Mateta non al top. La Fiorentina? Non può cambiare molto”

Le dichiarazioni di Oliver Glasner, tecnico del Palace, in conferenza stampa alla viglia della sfida in programma domani

Niccolò Meoni Redattore 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 20:44)

Oliver Glasner ha parlato dalla pancia dello Stadio Franchi. Queste le parole del tecnico austriaco:

"Guessand sarà out per le prossime due settimane, tutti gli altri giocatori sono disponibili. Non sarà una situazione positiva, ma abbiamo dimo;trato che possiamo sostituirlo, anche quando è uscito all'andata Pino ha avuto un ottimo impatto. Abbiamo avuto il controllo nei minuti finali anche senza di lui, abbiamo tante opzioni. Pino ha avuto 6sei mesi difficili da quando è qui, si doveva abituare alla Premier. Ci ha dimostrato che può dare il suo contributo, è in grado di creare occasioni. Poteva avere più assist, sa creare gli spazi giusti."

I rischi: "Non credo che nessuno sottovaluti la partita. Vogliamo sempre spingere, dimostrare il nostro standard, sia in Europa che in Premier. Possiamo giocare bene anche in trasferta, il nostro approccio sarà sempre lo stesso. Vogliamo vincere, non difendere. Mateta o Larsen? Per me sarebbe difficile se non avessi giocatori a disposizione. Questa per me è un'ottima situazione. Io adesso sono concentrato solo sul Palace, seguo sempre la Serie A, sono aperto a tutto. Ma quello che conta di più è l'ambizione del club, e cosa vuole ottenere. Ho visto la partita con la Lazio, credo che domani la Fiorentina sarà più aggressiva. Dovremo essere bravi a soffrire nel secondo tempo, nei momenti difficili, approfittare degli spazi che ci concederanno. Ma non credo che cambieranno troppo, non puoi cambiare uno stile di gioco in 4 giorni. La Fiorentina ha avuto ottimi risultati ultimamente."

"Mateta? Non credo sia al 100%, ho parlato con lui dopo che il passaggio al Milan era collassato. Tutti al Palace lo adorano, è una grande persona, e molto divertente, scherza sempre con tutti. Gestirlo è stato molto semplice. Non so cosa farà del suo futuro, gli auguro di venire convocato con la Francia per i Mondiali. Il Villa è stato cinico contro il Bologna. Non credo che ci sia troppa differenza tra l'Italia e la Premier, l'Inter due anni fa era arrivata in finale di Champions. Ci sono delle differenze sullo stile di gioco, chiaramente. Qui ci sono tanti ribaltamenti di gioco, si gioca uomo su uomo, prendendo spunto dall'Atalanta"