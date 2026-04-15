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Vanoli tra il serio ed il faceto: “Vivo al Viola Park, forse a giugno mi cacciano”

Vanoli tra il serio ed il faceto: “Vivo al Viola Park, forse a giugno mi cacciano” - immagine 1
Un estratto della conferenza stampa di Vanoli alla vigilia della gara contro il Crystal Palace
Redazione VN

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Crystal Palace, il tecnico viola Paolo Vanoli si è lasciato andare ad una sorta di battuta tra presente e futuro. Com'è noto - l'aveva detto il suo agente - l'allenatore vive all'interno del Viola Park.

Io vivo al Viola Park, sto sempre lì, forse mi butteranno fuori a giugno...

La fiducia della società è stata ribadita più volte, a detta di Vanoli, che però ha regalato questa battuta accompagnata da un'espressione un po' corrucciata che ha generato ilarità in sala stampa.

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