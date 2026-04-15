Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Crystal Palace, il tecnico viola Paolo Vanoli si è lasciato andare ad una sorta di battuta tra presente e futuro. Com'è noto - l'aveva detto il suo agente - l'allenatore vive all'interno del Viola Park.

La fiducia della società è stata ribadita più volte, a detta di Vanoli, che però ha regalato questa battuta accompagnata da un'espressione un po' corrucciata che ha generato ilarità in sala stampa.