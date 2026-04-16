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Voci su Grosso alla Fiorentina: interviene il tecnico del Sassuolo in conferenza

Voci su Grosso alla Fiorentina: interviene il tecnico del Sassuolo in conferenza - immagine 1
Fabio Grosso pensa solo al Sassuolo, il suo nome viene spesso accostato alla Fiorentina
Redazione VN

Uno dei tecnici accostati alla Fiorentina per la prossima stagione, in caso di mancata conferma di Paolo Vanoli, è Fabio Grosso. L'ex Frosinone sta facendo bene al Sassuolo, ed oggi ha parlato in sala stampa. Le parole dell'allenatore dei neroverdi:

"I miei pensieri sono rivolti al presente che è tanto occupato e sono molto focalizzato su quello che sto facendo, sono focalizzato sul far crescere i ragazzi, cercando di far crescere tutti in tutti i sensi, provando a fare gara piena anche in questo finale perché le gare sono sempre molto complicate".

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