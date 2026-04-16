Voci su Grosso alla Fiorentina: interviene il tecnico del Sassuolo in conferenza

Uno dei tecnici accostati alla Fiorentina per la prossima stagione, in caso di mancata conferma di Paolo Vanoli, è Fabio Grosso . L'ex Frosinone sta facendo bene al Sassuolo, ed oggi ha parlato in sala stampa. Le parole dell'allenatore dei neroverdi:

"I miei pensieri sono rivolti al presente che è tanto occupato e sono molto focalizzato su quello che sto facendo, sono focalizzato sul far crescere i ragazzi, cercando di far crescere tutti in tutti i sensi, provando a fare gara piena anche in questo finale perché le gare sono sempre molto complicate".