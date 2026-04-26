Ancora una volta Moise Kean non si è fatto vedere tra i giocatori indisponibili in tribuna: contro il Crystal Palace al ritorno dei quarti di finale di Conference League era stato a causa di uno stato febbrile, mentre contro il Sassuolo ecco la seconda assenza.
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Kean ancora assente in tribuna: la motivazione che fa filtrare il club
Kean non si fa vedere in tribuna a differenza degli altri giocatori non convocati: stavolta la motivazione è diversa
Il motivo dell'assenza—
Questa volta, la nostra redazione apprende che questo è dovuto ad una doppia seduta di terapia necessaria nel percorso di recupero imposto dall'infortunio alla tibia che lo interessa e lo ha interessato ormai per la maggior parte della stagione.
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