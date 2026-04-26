Pubblico delle grandi occasioni (per quel che si può visti i lavori) al Franchi per Fiorentina-Sassuolo. Numerosissimi i tifosi viola per la gara delle 12.30 contro il club allenatore da Fabio Grosso. Secondo i dati ufficiali sono stati emessi 21.700 tagliandi, per un incasso lordo € 465.022,00.
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Fiorentina-Sassuolo, i numeri del Franchi: stadio vicinissimo al sold out
I numeri del Franchi per la gara di Serie A delle 12.30 della Fiorentina contro il Sassuolo di Fabio Grosso
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