VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Sassuolo, i numeri del Franchi: stadio vicinissimo al sold out

news viola

Fiorentina-Sassuolo, i numeri del Franchi: stadio vicinissimo al sold out

Fiorentina-Sassuolo, i numeri del Franchi: stadio vicinissimo al sold out - immagine 1
I numeri del Franchi per la gara di Serie A delle 12.30 della Fiorentina contro il Sassuolo di Fabio Grosso
Redazione VN

Pubblico delle grandi occasioni (per quel che si può visti i lavori) al Franchi per Fiorentina-Sassuolo. Numerosissimi i tifosi viola per la gara delle 12.30 contro il club allenatore da Fabio Grosso. Secondo i dati ufficiali sono stati emessi 21.700 tagliandi, per un incasso lordo € 465.022,00.

Leggi anche
Convocati Fiorentina: out Piccoli e Gosens, Vanoli senza punte senior
Il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. I tre capi d’accusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA