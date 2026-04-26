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Convocati Fiorentina: out Piccoli e Gosens, Vanoli senza punte senior

Convocati Fiorentina: out Piccoli e Gosens, Vanoli senza punte senior - immagine 1
La lista verso la sfida contro il Sassuolo è stata pubblicata
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo, che apre la domenica della 34esima giornata di campionato: Vanoli deve rinunciare ai soliti Kean, Parisi e Fortini, cui si aggiungono Gosens e Piccoli, che erano i due in dubbio. Braschi, classe 2006, è di fatto l'unico attaccante di ruolo a disposizione. C'è Fagioli, sul quale aleggiava qualche dubbio.

I convocati

—  

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PUZZOLI Giorgio

19) RANIERI Luca

20) RUGANI Daniele

21) SOLOMON Manor

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