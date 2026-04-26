Convocati Fiorentina: out Piccoli e Gosens, Vanoli senza punte senior

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo, che apre la domenica della 34esima giornata di campionato: Vanoli deve rinunciare ai soliti Kean, Parisi e Fortini, cui si aggiungono Gosens e Piccoli, che erano i due in dubbio. Braschi, classe 2006, è di fatto l'unico attaccante di ruolo a disposizione. C'è Fagioli, sul quale aleggiava qualche dubbio.