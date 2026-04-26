La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo, che apre la domenica della 34esima giornata di campionato: Vanoli deve rinunciare ai soliti Kean, Parisi e Fortini, cui si aggiungono Gosens e Piccoli, che erano i due in dubbio. Braschi, classe 2006, è di fatto l'unico attaccante di ruolo a disposizione. C'è Fagioli, sul quale aleggiava qualche dubbio.
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Convocati Fiorentina: out Piccoli e Gosens, Vanoli senza punte senior
La lista verso la sfida contro il Sassuolo è stata pubblicata
I convocati—
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PUZZOLI Giorgio
19) RANIERI Luca
20) RUGANI Daniele
21) SOLOMON Manor
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