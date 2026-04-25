La FIFA starebbe lavorando a un nuovo protocollo che permetterà ai campionati nazionali di disputare una partita a stagione fuori dai confini del proprio Paese. A riportarlo è The Guardian, che parla di un progetto già in fase avanzata e destinato a essere discusso nei prossimi incontri ufficiali.
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La FIFA apre alle partite di campionato all’estero: si punta alla prossima stagione
L’idea non è del tutto nuova. Negli ultimi anni alcuni club avevano già provato ad anticipare i tempi, come il Barcellona e il Villarreal, che avevano pianificato una gara a Miami, oppure il Milan e il Como, pronti a sfidarsi a Perth. Progetti che, però, non hanno mai visto la luce per mancanza di autorizzazioni e per i vincoli normativi allora in vigore.
Ora lo scenario potrebbe cambiare in modo strutturale. Il nuovo protocollo della FIFA stabilirebbe una procedura chiara e condivisa. Ogni richiesta dovrebbe ottenere il via libera di più soggetti: l’associazione nazionale dei club coinvolti, la rispettiva confederazione, la federazione del Paese ospitante e la sua confederazione. Solo dopo questo passaggio multilivello, il dossier verrebbe sottoposto alla FIFA per l’approvazione definitiva.
L’obiettivo è ambizioso: rendere operativa la norma già dalla prossima stagione, aprendo così alla possibilità concreta di vedere partite di campionato europeo giocate negli Stati Uniti, in Asia o in Australia. Un passo che potrebbe rivoluzionare la dimensione commerciale e globale del calcio, avvicinando ulteriormente i grandi club ai mercati internazionali.
Restano però anche diversi interrogativi. Dalla tutela dei tifosi locali all’impatto sui calendari, passando per le questioni sportive e logistiche, il dibattito è destinato ad accendersi.
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