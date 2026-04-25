La FIFA apre alle partite di campionato all’estero: si punta alla prossima stagione

La FIFA starebbe lavorando a un nuovo protocollo che permetterà ai campionati nazionali di disputare una partita a stagione fuori dai confini del proprio Paese . A riportarlo è The Guardian, che parla di un progetto già in fase avanzata e destinato a essere discusso nei prossimi incontri ufficiali.

L’idea non è del tutto nuova. Negli ultimi anni alcuni club avevano già provato ad anticipare i tempi, come il Barcellona e il Villarreal, che avevano pianificato una gara a Miami, oppure il Milan e il Como, pronti a sfidarsi a Perth. Progetti che, però, non hanno mai visto la luce per mancanza di autorizzazioni e per i vincoli normativi allora in vigore.