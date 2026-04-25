Il mondo arbitrale italiano torna a tremare. Nelle ultime ore, infatti, è emerso il nome di Gianluca Rocchi all’interno di un’indagine della Procura di Milano, con l’ipotesi di reato di concorso in frode sportiva legata ad alcuni episodi delle passate stagioni.
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Indagine Rocchi, il designatore risponde: “Totalmente estraneo, mi difenderò”
Arriva la replica del designatore AIA, Gianluca Rocchi dopo l'indagine della Procura di Milano nei suoi confronti
L’attuale designatore dell’Associazione Italiana Arbitri non ha tardato a rispondere, affidando la propria replica a La Gazzetta dello Sport. Una presa di posizione netta, con cui l’ex direttore di gara ha voluto chiarire immediatamente la propria estraneità ai fatti contestati.
“Mi considero totalmente estraneo a quanto emerso e mi difenderò sotto ogni punto di vista”, è il senso del messaggio fatto filtrare, con Rocchi deciso a tutelare la propria posizione in ogni sede opportuna.
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