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Indagine Rocchi, il designatore risponde: “Totalmente estraneo, mi difenderò”

Indagine Rocchi, il designatore risponde: “Totalmente estraneo, mi difenderò” - immagine 1
Arriva la replica del designatore AIA, Gianluca Rocchi dopo l'indagine della Procura di Milano nei suoi confronti
Redazione VN

Il mondo arbitrale italiano torna a tremare. Nelle ultime ore, infatti, è emerso il nome di Gianluca Rocchi all’interno di un’indagine della Procura di Milano, con l’ipotesi di reato di concorso in frode sportiva legata ad alcuni episodi delle passate stagioni.

L’attuale designatore dell’Associazione Italiana Arbitri non ha tardato a rispondere, affidando la propria replica a La Gazzetta dello Sport. Una presa di posizione netta, con cui l’ex direttore di gara ha voluto chiarire immediatamente la propria estraneità ai fatti contestati.

“Mi considero totalmente estraneo a quanto emerso e mi difenderò sotto ogni punto di vista”, è il senso del messaggio fatto filtrare, con Rocchi deciso a tutelare la propria posizione in ogni sede opportuna.

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