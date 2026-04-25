Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie VN – Piccoli fuori col Sassuolo? Vanoli studia le soluzioni tattiche

emergenza punta

VN – Piccoli fuori col Sassuolo? Vanoli studia le soluzioni tattiche

Piccoli
Con Kean ancora out, la soluzione naturale per Vanoli sarebbe chiedere a Piccoli gli straordinari, ma l'attaccante potrebbe dare forfait
Redazione VN

Roberto Piccoli potrebbe alzare bandiera bianca e non scendere in campo contro il Sassuolo. È il campanello d'allarme che emerge a meno di 24 ore dal calcio d'inizio della sfida del Franchi.

Possibili scenari

—  

Con Keanancora out, la soluzione naturale per Vanoli sarebbe chiedere a Piccoligli straordinari. L'attaccante ex Cagliari sta giocando tutte le partite proprio a causa dell'assenza del numero 20. Piccoli, infatti, sarebbe alle prese con alcuni problemi fisici che si trascina da tempo. Se non dovesse farcela spazio a Gudmundsson come "falso nueve". A completare l'attacco con l'islandese agirebbero Harrison e Solomon. Gli altri indisponibili e sicuri assenti sono Fortini, Parisi e Gosens.

Leggi anche
Casini: “Lo stadio doveva farlo la Fiorentina, ma ormai non si torna indietro”
Franchi, avanti con i lavori. Gradoni, copertura e nodo fotovoltaico: le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA