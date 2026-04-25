VN – Piccoli fuori col Sassuolo? Vanoli studia le soluzioni tattiche

Possibili scenari

Con Keanancora out, la soluzione naturale per Vanoli sarebbe chiedere a Piccoligli straordinari. L'attaccante ex Cagliari sta giocando tutte le partite proprio a causa dell'assenza del numero 20. Piccoli, infatti, sarebbe alle prese con alcuni problemi fisici che si trascina da tempo. Se non dovesse farcela spazio a Gudmundsson come "falso nueve". A completare l'attacco con l'islandese agirebbero Harrison e Solomon. Gli altri indisponibili e sicuri assenti sono Fortini, Parisi e Gosens.