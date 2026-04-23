La Fiorentina tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Robin Gosens. Il laterale tedesco, uscito anzitempo durante la sfida contro il Lecce, è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno escluso lesioni ai muscoli flessori della coscia sinistra. E questo per quel che riguarda il tedesco. Ma gli altri infortunati, ovvero Moise Kean, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini, come stanno?
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VN – Gosens ok, ma come stanno Kean, Parisi e Fortini? Le ultime sui tre
La Fiorentina sorride: esclusa lesione per Gosens dopo Lecce. Lavoro personalizzato per Kean, Parisi e Fortini: ecco le loro condizioni.
La situazione degli altri—
I tre proseguono nel loro percorso di recupero. Kean continua a gestire il problema alla tibia che lo sta limitando ormai da prima dell'inizio dell'inverno, Parisi resta alle prese con l'edema osseo al piede che lo riguarda dal 22 marzo scorso, data della gara pareggiata 1-1 contro l'Inter, mentre Fortini sta recuperando da una sindrome retto adduttoria.
Tutti e tre stanno seguendo un lavoro personalizzato, con lo staff medico che monitora quotidianamente i rispettivi progressi in vista del rientro. Tutti e tre vedono le possibilità di scendere in campo col Sassuolo ridursi sempre più, anche per via del fatto che quando si tratta di stop lunghi il rientro in campo non è immediato.
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