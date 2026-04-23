La Fiorentina tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Robin Gosens. Il laterale tedesco, uscito anzitempo durante la sfida contro il Lecce, è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno escluso lesioni ai muscoli flessori della coscia sinistra. E questo per quel che riguarda il tedesco. Ma gli altri infortunati, ovvero Moise Kean, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini, come stanno?