Nuovo sviluppo nell’indagine che sta coinvolgendo il mondo arbitrale italiano, con una decisione destinata a far discutere sia sul piano giudiziario che su quello sportivo.
news viola
Inchiesta arbitri, Rocchi non si presenta all’interrogatorio: la scelta del legale
Gianluca Rocchi non si presenterà all’interrogatorio previsto per giovedì davanti alla Procura di Milano. A comunicarlo è stato il suo legale, Antonio D’Avirro, che ha spiegato le ragioni della scelta in una nota ufficiale.
“Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare”, chiarisce il difensore, sottolineando come la decisione non sia legata a una volontà dell’assistito ma a una valutazione strettamente tecnica.
Il punto centrale, infatti, riguarda l’accesso agli atti dell’indagine. “Allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo”, prosegue D’Avirro, spiegando come l’assenza di elementi fondamentali impedisca una linea difensiva adeguata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA