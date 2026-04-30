Il Cagliari di Fabio Pisacane vede la salvezza e il rinnovo automatico (in caso di permanenza nella massima categoria) fino al 2027 dopo il colpaccio contro l'Atalanta. Il tecnico classe '86 ha rigenerato il gruppo puntando su un'anima italiana e sul coraggio di lanciare i giovani. E l'ottimo lavoro fatto, si legge su tuttomercatoweb.com rendono il suo futuro tutt'altro che scontato.
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Anche Pisacane in lizza? Tmw: alla Fiorentina è piaciuta una cosa
La Fiorentina aprrezza la stagione fatta da Fabio Pisacane alla guida del Cagliari. Anche lui possibile candidato in panchina?
Perché nonostante il legame viscerale con i rossoblù, il futuro di Pisacane è insidiato dal mercato. Alla Fiorentina, si legge, è piaciuto non poco il suo riuscire a ottenere risultati con un gruppo giovane, anche se oggi l'interesse più concreto pare quello del Torino. Urbano Cairo lo valuta come prima opzione in caso di addio a D'Aversa, rendendo necessario un confronto a fine stagione tra l'allenatore e Giulini per confermare la sintonia sui programmi futuri.
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