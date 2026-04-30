Anche Pisacane in lizza? Tmw: alla Fiorentina è piaciuta una cosa

Il Cagliari di Fabio Pisacane vede la salvezza e il rinnovo automatico (in caso di permanenza nella massima categoria) fino al 2027 dopo il colpaccio contro l'Atalanta. Il tecnico classe '86 ha rigenerato il gruppo puntando su un'anima italiana e sul coraggio di lanciare i giovani. E l'ottimo lavoro fatto, si legge su tuttomercatoweb.com rendono il suo futuro tutt'altro che scontato.