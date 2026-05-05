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Canovi: “4-0 di Roma risultato logico. Avete mai visto bene la Fiorentina?”

Canovi: “4-0 di Roma risultato logico. Avete mai visto bene la Fiorentina?” - immagine 1
Il procuratore Dario Canovi parla della Fiorentina il giorno dopo la tremenda disfatta di Roma che ha visto i viola sotto di 4 nel punteggio
Redazione VN

Il procuratore Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato della sfida fra Roma e Fiorentina di ieri:

Avete mai visto giocare bene la Fiorentina quest'anno? Il 4-0 è un risultato logico, la squadra che gioca meglio delle prime a parte l’Inter è la Roma. Se Milan e Juve continuano a giocare come nelle ultime partite possono essere riprese

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