Il procuratore Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato della sfida fra Roma e Fiorentina di ieri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Canovi: “4-0 di Roma risultato logico. Avete mai visto bene la Fiorentina?”
news viola
Canovi: “4-0 di Roma risultato logico. Avete mai visto bene la Fiorentina?”
Il procuratore Dario Canovi parla della Fiorentina il giorno dopo la tremenda disfatta di Roma che ha visto i viola sotto di 4 nel punteggio
Avete mai visto giocare bene la Fiorentina quest'anno? Il 4-0 è un risultato logico, la squadra che gioca meglio delle prime a parte l’Inter è la Roma. Se Milan e Juve continuano a giocare come nelle ultime partite possono essere riprese
© RIPRODUZIONE RISERVATA