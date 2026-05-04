Con il pareggio contro il Sassuolo arrivato dopo la sconfitta della Cremonese a Napoli, la Fiorentina ha aumentato di un punto il vantaggio sul terz'ultimo posto, portandolo a nove con quattro partite da giocare . Per completare il quadro della 34ª giornata rimangono due gare, che vedono impegnati proprio i grigiorossi, in casa con la Lazio, e i viola, subito dopo, in trasferta con la Roma . Con due risultati favorevoli, Vanoli potrebbe già archiviare la pratica salvezza. Vediamo quali.

Se la Cremonese vince

In questo caso, discorso rimandato di almeno sei giorni. Di fronte ad una vittoria di Giampaolo e i suoi, il meglio che potrebbe fare la Fiorentina sarebbe vincere a propria volta e mantenere nove punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, cosa che non farebbe scattare la matematica - in caso di arrivo a pari punti c'è lo spareggio - ma la avvicinerebbe ulteriormente. In questo scenario, se i viola pareggiassero basterebbe poi vincere la successiva col Genoa per certificare la permanenza in A, mentre, se perdessero, anche un successo col grifone non sarebbe garanzia assoluta al 10 maggio.