Con il pareggio contro il Sassuolo arrivato dopo la sconfitta della Cremonese a Napoli, la Fiorentina ha aumentato di un punto il vantaggio sul terz'ultimo posto, portandolo a nove con quattro partite da giocare. Per completare il quadro della 34ª giornata rimangono due gare, che vedono impegnati proprio i grigiorossi, in casa con la Lazio, e i viola, subito dopo, in trasferta con la Roma. Con due risultati favorevoli, Vanoli potrebbe già archiviare la pratica salvezza. Vediamo quali.
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Fiorentina salva se…: tutte le combinazioni per la matematica già stasera
Se la Cremonese vince—
In questo caso, discorso rimandato di almeno sei giorni. Di fronte ad una vittoria di Giampaolo e i suoi, il meglio che potrebbe fare la Fiorentina sarebbe vincere a propria volta e mantenere nove punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, cosa che non farebbe scattare la matematica - in caso di arrivo a pari punti c'è lo spareggio - ma la avvicinerebbe ulteriormente. In questo scenario, se i viola pareggiassero basterebbe poi vincere la successiva col Genoa per certificare la permanenza in A, mentre, se perdessero, anche un successo col grifone non sarebbe garanzia assoluta al 10 maggio.
Se la Cremonese pareggia—
Con un pari con la Lazio, i lombardi salirebbero a -8. Un pareggio o una sconfitta della Fiorentina a Roma terrebbero ancora matematicamente aperta la questione, ma una vittoria salverebbe di fatto la squadra viola, che andrebbe a +11 con al massimo 9 ancora a disposizione.
Se la Cremonese perde—
In questo caso basterebbe anche solo pareggiare contro la Roma, portando il vantaggio a +10. Con una sconfitta anche della Fiorentina, tutto rimarrebbe invariato, ma a causa del già citato spareggio in caso di arrivo a pari punti non ci sarebbe ancora l'aritmetica.
In sintesi—
La Fiorentina si salva già stasera se ottiene contro la Roma un risultato migliore di quello della Cremonese contro la Lazio.
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